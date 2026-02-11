В России вступят в силу новые правила авиаперелетов для семей с детьми

По новым правилам, семьи с детьми до 12 лет смогут занимать соседние места без дополнительных затрат. Также будет упрощен процесс провоза ручной клади: теперь покупки из дьюти-фри в запечатанном пакете и детские коляски можно будет брать на борт, даже если ребенок не летит. Кроме того, авиакомпании обязаны будут раскрывать полные условия тарифа при бронировании и не взимать плату за исправление ошибок в билетах, если они были допущены по вине перевозчика. Эти обновленные нормы будут действовать до 1 марта 2031 года.

С 1 марта в России вступят в силу новые правила авиаперевозок, которые обеспечат семьям с детьми гарантированные соседние места при авиаперелетах. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, передает РИА новости.

