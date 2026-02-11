Рязанская область попала в число регионов ЦФО с самыми дорогими квартирами

Рязанская область попала в число регионов ЦФО с самыми высокими ценами на квадратные метры в квартирах после Москвы и Подмосковья. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Росстата за четвертый квартал 2025 года. В Рязанской области цена квадратного метра в квартирах на первичном рынке превысила 132,7 тыс. рублей, а на вторичном — 92,4 тыс. рублей.

