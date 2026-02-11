Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
-1°
Птн, 13
ЦБ USD 77.21 -0.44 11/02
ЦБ EUR 91.94 -0.07 11/02
Нал. USD 77.60 / 77.50 11/02 13:20
Нал. EUR 92.02 / 92.31 11/02 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
Вчера 17:35
391
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 2026 16:51
654
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 466
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 312
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанская область попала в число регионов ЦФО с самыми дорогими квартирами
Рязанская область попала в число регионов ЦФО с самыми высокими ценами на квадратные метры в квартирах после Москвы и Подмосковья. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Росстата за четвертый квартал 2025 года. В Рязанской области цена квадратного метра в квартирах на первичном рынке превысила 132,7 тыс. рублей, а на вторичном — 92,4 тыс. рублей.

Рязанская область попала в число регионов ЦФО с самыми высокими ценами на квадратные метры в квартирах после Москвы и Подмосковья. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Росстата за четвертый квартал 2025 года.

В Рязанской области цена квадратного метра в квартирах на первичном рынке превысила 132,7 тыс. рублей, а на вторичном — 92,4 тыс. рублей.