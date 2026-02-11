Рязанка нашла карту своего родственника и украла с нее деньги

Житель поселка Дягилево, которому принадлежала карта, обратился в полицию после того, как заметил, что с его счета пропали 8102 рубля. Он потерял карту при неясных обстоятельствах. Полицейские выяснили, что кражу совершила женщина с соседней улицы. При этом злоумышленница и заявитель носят одинаковую фамилию и приходятся друг другу дальними родственниками. Женщина призналась, что нашла карту на улице и решила проверить, есть ли на ней деньги. За короткое время она потратила деньги на продукты и алкоголь. Теперь против нее возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 6 лет тюрьмы.

Полиция напомнила, что нужно сразу блокировать утерянные карты и сообщать о краже в полицию.