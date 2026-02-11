Это сделано в России!

Компания Галэкс и российские производители оборудования и ПО приглашают рязанцев на очный семинар-практику.

Импортозамещение часто затягивается из-за сложности миграции старой ИТ-инфраструктуры и трудностей в выборе совместимых решений. Как быть уверенным, что новые системы будут работать гармонично и без простоев?

Ответ: в комплексном подходе. Новый стандарт — готовые экосистемы совместимых решений вместо разрозненных продуктов.

Приглашаем вас на очный семинар-практикум «Комплексные решения для ИТ-инфраструктуры: сделано в России», чтобы увидеть работающие связки отечественного оборудования и ПО.

В программе:

1. Демонстрация решений от ведущих вендоров:

Автоматизированные рабочие места и компьютерная техника «Рикор»;

Экосистема сертифицированного ПО для инфраструктуры «Ред Софт»;

Средства защиты информации UserGate;

Печатное оборудование и система управления печатью «Катюша».

2. Практический опыт от экспертов в импортозамещении:

Реальные кейсы внедрения, опыт других регионов;

Сложности миграции и пути их преодоления;

Подход «одного окна»: от выбора решений до внедрения и техподдержки.

Кому будет полезно:

Руководителям и сотрудникам ИТ-отделов, ответственным за реализацию программ импортозамещения.

Время и место проведения: 19 февраля 2026 г., 11:00.

Рязань, Точка кипения, ул. Каширина, 1Б, зал «Есенин».

Участие бесплатное, обязательна регистрация.

Приходите, чтобы получить не теорию, а готовые решения для ваших проектов.