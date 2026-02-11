Это сделано в России!

Компания Галэкс и российские производители оборудования и ПО приглашают рязанцев на очный семинар-практику.
Импортозамещение часто затягивается из-за сложности миграции старой ИТ-инфраструктуры и трудностей в выборе совместимых решений. Как быть уверенным, что новые системы будут работать гармонично и без простоев?
Ответ: в комплексном подходе. Новый стандарт — готовые экосистемы совместимых решений вместо разрозненных продуктов.
Приглашаем вас на очный семинар-практикум «Комплексные решения для ИТ-инфраструктуры: сделано в России», чтобы увидеть работающие связки отечественного оборудования и ПО.
В программе:
1. Демонстрация решений от ведущих вендоров:
- Автоматизированные рабочие места и компьютерная техника «Рикор»;
- Экосистема сертифицированного ПО для инфраструктуры «Ред Софт»;
- Средства защиты информации UserGate;
- Печатное оборудование и система управления печатью «Катюша».
2. Практический опыт от экспертов в импортозамещении:
- Реальные кейсы внедрения, опыт других регионов;
- Сложности миграции и пути их преодоления;
- Подход «одного окна»: от выбора решений до внедрения и техподдержки.
Кому будет полезно:
Руководителям и сотрудникам ИТ-отделов, ответственным за реализацию программ импортозамещения.
Время и место проведения: 19 февраля 2026 г., 11:00.
Рязань, Точка кипения, ул. Каширина, 1Б, зал «Есенин».
Участие бесплатное, обязательна регистрация.
Приходите, чтобы получить не теорию, а готовые решения для ваших проектов.