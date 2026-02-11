Комику Сабурову в Казахстане грозит проверка по статье о наемничестве

Генпрокуратура Казахстана проверит комика Нурлана Сабурова на возможное нарушение статьи 170 УК о наемничестве. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Галымжан Койгельдиев, его слова приводит Tengri News, передает «Коммерсант». Наемничество включает привлечение, подготовку, поддержку или использование людей в военных конфликтах и действиях против правительства Казахстана. Наказание по этой статье — лишение свободы от 7 до 12 лет.

Генпрокуратура Казахстана проверит комика Нурлана Сабурова на возможное нарушение статьи 170 УК о наемничестве. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Галымжан Койгельдиев, его слова приводит Tengri News, передает «Коммерсант».

Наемничество включает привлечение, подготовку, поддержку или использование людей в военных конфликтах и действиях против правительства Казахстана. Наказание по этой статье — лишение свободы от 7 до 12 лет.

Ранее Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

Фото: Максим Константинов / Global Look Press.