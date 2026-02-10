«Яндекс» может купить российский бизнес Flowwow

Компания «Яндекс» рассматривает возможность приобретения российского бизнеса маркетплейса цветов и подарков Flowwow. По информации источников, компания может войти в сервис «Яндекс Еда» для заказа цветов. Сделка планируется завершить в апреле после аудита и одобрения ФАС. Отмечается, что компания зарегистрирована в 2020 году, её совладельцы — семь физических лиц, включая генерального директора Вячеслава Богдана. В 2024 году выручка составила 4,2 млрд рублей, чистый убыток — 6,4 млн рублей.

По информации источников, компания может войти в сервис «Яндекс Еда» для заказа цветов. Сделка планируется завершить в апреле после аудита и одобрения ФАС.

Отмечается, что компания зарегистрирована в 2020 году, её совладельцы — семь физических лиц, включая генерального директора Вячеслава Богдана. В 2024 году выручка составила 4,2 млрд рублей, чистый убыток — 6,4 млн рублей.