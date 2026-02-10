В Рязанской области за сутки поймали двух пьяных водителей

Всего за сутки в регионе выявили 293 нарушения ПДД, в том числе 2 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, еще 2 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 1 водитель сел за руль автомобиля в состоянии опьянения повторно. Помимо этого, выявлено 10 нарушений, допущенных водителями грузовых автомобилей.