В Рязанской области выполнят благоустройство реки Мошка за 10 млн рублей
На благоустройство набережной реки Мошка в рабочем поселке Сапожок Рязанской области выделили 10 миллионов 471 тысячу рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Работы проведут на улице Великанова. Согласно документам, подрядчику необходимо расчистить территорию от кустарников и мелколесья, уплотнить грунт, проложить дорожки и тротуары, установить бордюрные камни, обустроить настил из палубной доски, крепление откосов камнем. На набережной также появятся мостки с местами отдыха у воды, элементы освещения, шезлонги, парковые качели и скамьи. По требованиям, работы необходимо начинать не ранее 7:00 и завершать не позднее 21:00. Благоустройство завершат до 15 августа 2026 года. Заказчиком выступила администрация Сапожковского муниципального округа.

