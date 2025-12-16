На благоустройство пешеходной зоны в Шиловском районе потратят 8,5 миллионов

На первый этап благоустройства пешеходной зоны с набережной в Шиловском районе потратят 8,5 миллионов рублей. Соответсвующий тендер на работы опубликован на сайте госзакупок. Контракт подразумевает благоустройство территории от Нерского парка в Шилове до территории набережной. Подрядчик очистит территории — засыпет ямы, выкорчует деревья и кустарниковую поросль, разломает старые асфальт для укладки нового покрытия, обустроит тротуары и бортовые камни, также на месте появится освещение — 26 опор наружного света типа «торшер». Как указано в графике производства работ, первый этап начнут 1 апреля 2026 года и закончат к 31 августа.

Фото: «Яндекс-карты»