В Рязанской области «Нива» столкнулась с иномаркой

ДТП произошло на 5-м километре дороги «Сараи — Кутловы Борки» 9 февраля. 44-летний москвич за рулем «Нивы» превысил допустимую скорость, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Opel Astra, за рулем которого была 31-летняя жительница Воронежа. Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.