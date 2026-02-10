Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
1 час назад
145
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
540
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 199
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 248
В Рязани образовались 10-балльные пробки
В Рязани образовались 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Карт».

Город встал в пробки вечером во вторник, 10 февраля.

Движение затруднено на улицах Ленина, Грибоедова, Свободы, Первомайском проспекте, Черновицкой, Рязанской, Дзержинского, Спортивной, Чкалова, Гагарина, Высоковольтной, Семашко, Новой, Горького, Циолковского, Каширина, Маяковского, Чапаева, Есенина, Бирюзова, Крупской, Станкозаводской, Интернациональной.

Также заторы образовались на следующих улицах: Большая, Новоселов, Советской Армии, Тимакова, Тимуровцев, Кальная, Зубковой, проезд Яблочкова.

Кроме того, пробки есть на Северной окружной, Куйбышевском, Солотчинском, Московском, Касимовском шоссе.