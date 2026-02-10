В Рязани образовались 10-балльные пробки

Движение затруднено на улицах Ленина, Грибоедова, Свободы, Первомайском проспекте, Черновицкой, Рязанской, Дзержинского, Спортивной, Чкалова, Гагарина, Высоковольтной, Семашко, Новой, Горького, Циолковского, Каширина, Маяковского, Чапаева, Есенина, Бирюзова, Крупской, Станкозаводской, Интернациональной. Также заторы образовались на следующих улицах: Большая, Новоселов, Советской Армии, Тимакова, Тимуровцев, Кальная, Зубковой, проезд Яблочкова. Кроме того, пробки есть на Северной окружной, Куйбышевском, Солотчинском, Московском, Касимовском шоссе.