В Рязани неизвестный сбил 11-летнюю девочку и скрылся

ДТП случилось 5 февраля, примерно в 08:50 утра, во дворе дома № 3 на Куйбышевском шоссе. Автомобиль сбил 11-летнюю девочку. После наезда водитель скрылся. Всех, кто владеет какой-либо информацией по данному факту ДТП, личности водителя, просьба обращаться по адресу: ул. Лесная, д. 28, каб. 211, тел. (4912) 29-95-86, 29-76-68.