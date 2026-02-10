В России предложили новые меры поддержки для беременных сотрудниц

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков выступил с инициативой о необходимости создания условий для дистанционной и гибкой занятости для беременных женщин. Об этом пишет URA.ru. Он подчеркнул важность предоставления будущим мамам возможности работать в удобном формате, что позволит им совмещать профессиональные обязанности с подготовкой к материнству. Котяков также отметил, что после рождения ребенка женщинам следует предоставить дополнительные льготы, такие как возможность пользоваться специализированными детскими комнатами на территории учебных заведений или предприятий, а также сокращение рабочего дня на час.

