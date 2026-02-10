В России готовят закон о «российской полке» для маркетплейсов

В России готовится законопроект о «российской полке», который введет новые требования для непродовольственных товаров, включая маркетплейсы. Товары должны производиться в России или странах ЕАЭС, не находиться под контролем иностранных лиц и иметь бренд, контролируемый российской стороной минимум 5 лет. Цель закона — повысить конкурентоспособность и товарный суверенитет отечественной продукции. Сейчас проект проходит оценку регулирующего воздействия и скоро будет представлен в правительство.

В России разрабатывается законопроект о «российской полке», который введет новые требования к происхождению и контролю над непродовольственными товарами, включая те, которые продаются на маркетплейсах. Об этом сообщает Минпромторг РФ в ответ на запрос зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина.

Проект федерального закона о «российской полке» нацелен на повышение конкурентоспособности отечественной продукции и ее продвижение на внутреннем рынке. Согласно документу, товары должны соответствовать трем основным критериям: производиться на территории России или в странах — членах Евразийского экономического союза, не находиться под контролем иностранных лиц, а также иметь бренд, который не контролируется иностранными структурами или принадлежит российской компании не менее пяти лет.

Министерство подчеркивает, что данный законопроект поможет обеспечить товарный суверенитет и усилить позиции российских товаров, особенно на онлайн-площадках. В настоящее время документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия и будет представлен в правительство в установленном порядке.