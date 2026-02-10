В ночь на 11 февраля в Рязанской области похолодает до -20 градусов

В среду, 11 февраля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -20, -15°С, днём поднимется -13, -8°С.