В Краснодарском крае произошло землетрясение

10 февраля в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр находился в 35 км северо-западнее Новороссийска и в 13 км от Анапы. Очаг залегал на глубине около 10 км. Жители Анапы почувствовали сильные толчки. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

В Краснодарском крае произошло землетрясение. Об этом сообщают РИА Новости.

Кадры из соцсетей.