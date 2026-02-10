В Краснодарском крае произошло землетрясение
10 февраля в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр находился в 35 км северо-западнее Новороссийска и в 13 км от Анапы. Очаг залегал на глубине около 10 км. Жители Анапы почувствовали сильные толчки. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
В Краснодарском крае произошло землетрясение. Об этом сообщают РИА Новости.
Жители Анапы почувствовали сильные толчки.
Информации о разрушениях и пострадавших нет.
