Роскомнадзор начал замедлять Telegram
Сообщается, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля. Еще один источник СМИ добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются. Ранее россияне сообщали о сбоях в работе мессенджера.
