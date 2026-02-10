Роскомнадзор начал замедлять Telegram

Сообщается, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля. Еще один источник СМИ добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются. Ранее россияне сообщали о сбоях в работе мессенджера.