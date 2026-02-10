Рязань
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
506
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 042
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 232
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 068
Роскомнадзор начал замедлять Telegram
Сообщается, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля. Еще один источник СМИ добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются. Ранее россияне сообщали о сбоях в работе мессенджера.

Роскомнадзор начал замедлять Telegram. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Роскомнадзоре.

Сообщается, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля.

Еще один источник СМИ добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются.

Ранее россияне сообщали о сбоях в работе мессенджера.