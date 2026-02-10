В феврале на небе произойдёт парад планет

В феврале шесть планет Солнечной системы выстроятся в линию: Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Самое яркое событие — 28 февраля. Отмечается, что лучшее время для наблюдения парада планет — через 30-40 минут после захода солнца, на западном горизонте.

