Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
506
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 042
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 233
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 068
Суд принял кассацию латвийского банка об изъятии рязанского ТРЦ «Премьер»
Суд принял кассацию латвийского банка по спору об изъятии рязанского ТРЦ «Премьер». Соответствующая информация опубликована в картотеке Арбитражного суда.

Арбитражный суд Московского округа принял к производству кассационную жалобу латвийского Rietumu Banka на решения нижестоящих судов по иску Генпрокуратуры РФ. Речь идет об изъятии в доход государства российских активов, подконтрольных банку.

Среди оспариваемых объектов — ООО «Гиперцентр-Рязань», совладельцем которого является бизнесмен Игорь Клименко. В состав активов компании входит торгово-развлекательный центр «Премьер». Заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначено на 18 февраля 2026 года.

Ранее стало известно, что ТРЦ «Премьер» оказался среди российских активов латвийского Rietumu Banka, которые перешли государству по иску Генпрокуратуры. ООО «Гиперцентр Рязань» (собственник ТЦ «Премьер») еще в середине декабря перешло Росимуществу.