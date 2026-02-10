Суд принял кассацию латвийского банка об изъятии рязанского ТРЦ «Премьер»

Суд принял кассацию латвийского банка по спору об изъятии рязанского ТРЦ «Премьер». Соответствующая информация опубликована в картотеке Арбитражного суда. Арбитражный суд Московского округа принял к производству кассационную жалобу латвийского Rietumu Banka на решения нижестоящих судов по иску Генпрокуратуры РФ. Речь идет об изъятии в доход государства российских активов, подконтрольных банку. Среди оспариваемых объектов — ООО «Гиперцентр-Рязань», совладельцем которого является бизнесмен Игорь Клименко. В состав активов компании входит торгово-развлекательный центр «Премьер». Заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначено на 18 февраля 2026 года.