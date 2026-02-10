Суд принял кассацию латвийского банка об изъятии рязанского ТРЦ «Премьер»

Суд принял кассацию латвийского банка по спору об изъятии рязанского ТРЦ «Премьер». Соответствующая информация опубликована в картотеке Арбитражного суда.
Арбитражный суд Московского округа принял к производству кассационную жалобу латвийского Rietumu Banka на решения нижестоящих судов по иску Генпрокуратуры РФ. Речь идет об изъятии в доход государства российских активов, подконтрольных банку.
Среди оспариваемых объектов — ООО «Гиперцентр-Рязань», совладельцем которого является бизнесмен Игорь Клименко. В состав активов компании входит торгово-развлекательный центр «Премьер». Заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначено на 18 февраля 2026 года.
Ранее стало известно, что ТРЦ «Премьер» оказался среди российских активов латвийского Rietumu Banka, которые перешли государству по иску Генпрокуратуры. ООО «Гиперцентр Рязань» (собственник ТЦ «Премьер») еще в середине декабря перешло Росимуществу.