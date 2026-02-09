Рязань
Рязанский ТРЦ «Премьер» передали во владение государства
Рязанский ТРЦ «Премьер» передали во владение государства. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что ТРЦ «Премьер» оказался среди российских активов латвийского Rietumu Banka, которые перешли государству по иску Генпрокуратуры.

Отмечается, что ООО «Гиперцентр Рязань» (собственник ТЦ «Премьер») еще в середине декабря перешло Росимуществу.