Рязанский ТРЦ «Премьер» передали во владение государства

Отмечается, что ТРЦ «Премьер» оказался среди российских активов латвийского Rietumu Banka, которые перешли государству по иску Генпрокуратуры. Отмечается, что ООО «Гиперцентр Рязань» (собственник ТЦ «Премьер») еще в середине декабря перешло Росимуществу.