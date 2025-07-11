Владислав Фролов покинул пост главы рязанского минспорта
Исполняющим обязанности министра назначен бывший заместитель Фролова — Виталий Шабанов. Сам чиновник свой уход комментировать отказался. Напомним, Фролов возглавлял минспорт с 2018 года. С 2016 по 2018 годы он занимал должность Главы Рязани.
Владислав Фролов покинул пост главы рязанского минспорта. Об этом говорится в распоряжении губернатора, которое вступило в силу 10 июля.
Исполняющим обязанности министра назначен бывший заместитель Фролова — Виталий Шабанов.
Сам чиновник свой уход комментировать отказался.
Напомним, Фролов возглавлял минспорт с 2018 года. С 2016 по 2018 годы он занимал должность Главы Рязани.