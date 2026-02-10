Рязань
Сотни рязанцев останутся без холодной воды 10 февраля
Сотни рязанцев останутся без холодной воды 10 февраля. Об этом сообщает «Водоканал».

Во вторник, 10 февраля, c 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Качевская, дом № 34 корп.2;
  • улица Поселковая, дом № 5 корп.1;
  • улица1-я ул. Механизаторов, дома №№ 23, 24, 25, 25а (МБОУ Школа № 38 (филиал)), 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38;
  • улица 2-я ул. Механизаторов, дома №№ 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 25а, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 51, 53;
  • улица Ленпоселок (пос. Соколовка), дома №№ 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
  • улица Луговая (п. Соколовка), дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13, лит. а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
  • улица Попова (п. Соколовка). дома №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 9 корп.1, 10, 11, 11 корп.40, 12, 13, 13 корп.1, 14 корп.1, 15, 16, 17, 17 корп.1, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51;
  • проезд Ушинского, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18;
  • улица Садовая (п. Соколовка), дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
  • улица Ушинского, дома №№ 1, 1 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 корп.1, 9, 10, 11, 11 корп.1, 12, 12 корп.1, 13, 13 корп.1, 14, 15, 16;
  • улица Школьная (п. Соколовка), дома №№ 1, 2, 3, 3 корп.1, 3б, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.