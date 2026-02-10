Рязанцы сообщили о молодом человеке, домогавшемся до женщин на улице

По словам очевидцев, молодой человек был замечен на остановке «Городская больница № 4». «Данное создание в желтой куртке при мне незнакомую девушку схватило за пятую точку, после чего у нее была истерика. Прошу всем быть аккуратнее», — говорится в сообщении.