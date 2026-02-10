Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-10°
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
-1°
ЦБ USD 77.65 0.6 10/02
ЦБ EUR 92.01 0.96 10/02
Нал. USD 77.50 / 77.40 10/02 09:50
Нал. EUR 92.01 / 92.40 10/02 09:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
442
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 2026 11:03
3 849
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 192
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 065
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы сообщили о молодом человеке, домогавшемся до женщин на улице
По словам очевидцев, молодой человек был замечен на остановке «Городская больница № 4». «Данное создание в желтой куртке при мне незнакомую девушку схватило за пятую точку, после чего у нее была истерика. Прошу всем быть аккуратнее», — говорится в сообщении.

Рязанцы сообщили о молодом человеке, домогавшемся до женщин на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

По словам очевидцев, молодой человек был замечен на остановке «Городская больница № 4».

«Данное создание в желтой куртке при мне незнакомую девушку схватило за пятую точку, после чего у нее была истерика. Прошу всем быть аккуратнее», — говорится в сообщении.