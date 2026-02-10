Рязанцы остались без отопления из-за аварии на трубопроводе

С 09:00 10 февраля отопление отключили в домах №№ 2, 2к.1, 4, 4к.1, 6, 6к.1 на улице Советской Армии. Также подачу ресурса ограничили в детский сад № 4. В теплосетях пояснили, что отключение нужно для устранения повреждения на подающем трубопроводе в районе дома № 10 по улице Советской Армии. Отопление включат после завершение ремонтных работ.