Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-10°
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
-1°
ЦБ USD 77.65 0.6 10/02
ЦБ EUR 92.01 0.96 10/02
Нал. USD 77.95 / 77.40 10/02 10:51
Нал. EUR 91.90 / 92.30 10/02 10:51
Новости
Итоги года New
Публикации
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
454
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
3 884
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 197
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 065
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцам напомнили, на что можно потратить материнский капитал
Материнский капитал можно использовать сразу после рождения или усыновления ребёнка для погашения ипотеки. Для других целей, таких как покупка жилья, строительство, реконструкция дома или оплата долевого участия, нужно дождаться, когда ребёнку исполнится три года. Отмечается, что в 2025 году 3,9 тысячи рязанских семей улучшили жилищные условия благодаря маткапиталу.

Рязанцам напомнили, на что можно потратить материнский капитал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Соцфонда.

Материнский капитал можно использовать сразу после рождения или усыновления ребёнка для погашения ипотеки. Для других целей, таких как покупка жилья, строительство, реконструкция дома или оплата долевого участия, нужно дождаться, когда ребёнку исполнится три года.

Отмечается, что в 2025 году 3,9 тысячи рязанских семей улучшили жилищные условия благодаря маткапиталу.