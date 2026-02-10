Рязанцам напомнили, на что можно потратить материнский капитал

Материнский капитал можно использовать сразу после рождения или усыновления ребёнка для погашения ипотеки. Для других целей, таких как покупка жилья, строительство, реконструкция дома или оплата долевого участия, нужно дождаться, когда ребёнку исполнится три года. Отмечается, что в 2025 году 3,9 тысячи рязанских семей улучшили жилищные условия благодаря маткапиталу.

Рязанцам напомнили, на что можно потратить материнский капитал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Соцфонда.

