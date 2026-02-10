Россия заняла первое место среди стран G20 по уровню занятости

К 2025 году в России уровень безработицы снизился до 2,2%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в конце 2024 года. Мексика заняла второе место с уровнем безработицы 2,4%, Япония — третье с 2,6%. В ЮАР самый высокий уровень — 31,9%, во Франции и Турции — 7,7%, в Канаде — 6,8%. Известно, что G20 объединяет ведущие экономики мира для координации макроэкономической политики и обсуждения занятости, финансовой стабильности и устойчивого развития.

