Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-10°
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
-1°
ЦБ USD 77.65 0.6 10/02
ЦБ EUR 92.01 0.96 10/02
Нал. USD 77.95 / 77.40 10/02 10:51
Нал. EUR 91.90 / 92.30 10/02 10:51
Новости
Итоги года New
Публикации
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
452
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
3 883
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 197
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 065
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россия заняла первое место среди стран G20 по уровню занятости
К 2025 году в России уровень безработицы снизился до 2,2%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в конце 2024 года. Мексика заняла второе место с уровнем безработицы 2,4%, Япония — третье с 2,6%. В ЮАР самый высокий уровень — 31,9%, во Франции и Турции — 7,7%, в Канаде — 6,8%. Известно, что G20 объединяет ведущие экономики мира для координации макроэкономической политики и обсуждения занятости, финансовой стабильности и устойчивого развития.

К 2025 году в России уровень безработицы снизился до 2,2%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в конце 2024 года. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Мексика заняла второе место с уровнем безработицы 2,4%, Япония — третье с 2,6%. В ЮАР самый высокий уровень — 31,9%, во Франции и Турции — 7,7%, в Канаде — 6,8%.

Известно, что G20 объединяет ведущие экономики мира для координации макроэкономической политики и обсуждения занятости, финансовой стабильности и устойчивого развития.