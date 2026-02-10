Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и COVID-19 возросла за неделю

В начале февраля в России на 11,6% выросло число заболевших ОРВИ и COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей. «В первую неделю февраля 2026 года зарегистрировано 742 тысячи случаев заболеваний респираторными вирусными инфекциями — по сравнению с предыдущей неделей рост составил 11,6%. Показатель заболеваемости соответствует уровню, зафиксированному в начале октября 2025 года», — говорится в сообщении.

В начале февраля в России на 11,6% выросло число заболевших ОРВИ и COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Также зафиксировано 6 тысяч случаев COVID-19 (+10,9% к предыдущей неделе). При этом количество заболевших гриппом снизилось до 7 тысяч, лидирует вирус A (H3N2).