РБК: пик роста цен на новостройки в России придется на 2027 год

РБК: пик роста цен на новостройки в России придется на 2027 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра «Дом РФ».

Эксперты прогнозируют повышение на 10-15% при инфляции 4-5%.

Согласно прогнозу, в 2026 году рост составит 7-8% при ожидаемой инфляции 5-6%. Основные причины ускорения цен в 2027 году — дефицит готового жилья и восстановление спроса на ипотеку по мере снижения ставок до 12,5%.

Отмечается, что ипотечные выдачи в 2027 году могут достичь 1,4-1,6 трлн руб. против 1-1,2 трлн руб. в 2026 году. К 2030 году ставки снизятся до 10%, выдача достигнет 1,9-2 трлн руб., а рост цен замедлится до 6% при инфляции 4%.