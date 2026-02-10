Работодателей начнут штрафовать за невыплату премий сотрудникам

Работодателей начнут штрафовать за невыплату премий сотрудникам. Об этом сообщает РИА Новости.

В сентябре 2025 года в Трудовой кодекс внесли поправки, направленные на защиту прав работников. Теперь работодатели будут обязаны выплачивать премии сотрудникам в установленные сроки, иначе им грозят штрафы до 50 тысяч рублей.

Эксперты напомнили, что системы доплат и надбавок стимулирующего характера, такие как премии, устанавливаются договорами, соглашениями и локальными нормативными актами. В этих документах прописываются виды, размеры и условия выплат, учитывая качество и эффективность работы сотрудников. Если у работника есть дисциплинарное взыскание, это может повлиять на размер премии.

Отмечается, что изменения призваны предотвратить произвольные решения работодателей и обеспечить своевременную выплату премий, стимулируя сотрудников к более эффективной работе.