Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
508
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 047
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 234
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 068
Праздничный стол на Масленицу обойдется россиянам в 487 рублей — исследование
Праздничный стол на Масленицу с блинами и топпингами обойдется россиянам в среднем в 487 рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта АКРА Антона Тренина.

В расчет вошли ингредиенты для 12 блинов и добавки: сметана, мед, красная рыба и красная икра по 30 граммов. За год такой набор подорожал на 1,5%.

По оценке эксперта, базовые продукты для блинов подешевели на 0,9% — до 135,4 рубля. Сильнее всего снизились цены на яйца (почти на 20%), сахар (на 6,3%) и сливочное масло (примерно на 2%). Это связано с ростом производства и хорошими урожаями.

При этом топпинги выросли в цене на 2,5%. Мед подорожал на 10,5%, красная рыба — на 9,6%, сметана — на 6,4%. Стоимость красной икры после резкого роста год назад увеличилась только на 0,8%. Эксперт отметил, что сметана остается самым доступным дополнением к блинам.