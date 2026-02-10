Праздничный стол на Масленицу обойдется россиянам в 487 рублей — исследование

Праздничный стол на Масленицу с блинами и топпингами обойдется россиянам в среднем в 487 рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта АКРА Антона Тренина.

В расчет вошли ингредиенты для 12 блинов и добавки: сметана, мед, красная рыба и красная икра по 30 граммов. За год такой набор подорожал на 1,5%.

По оценке эксперта, базовые продукты для блинов подешевели на 0,9% — до 135,4 рубля. Сильнее всего снизились цены на яйца (почти на 20%), сахар (на 6,3%) и сливочное масло (примерно на 2%). Это связано с ростом производства и хорошими урожаями.

При этом топпинги выросли в цене на 2,5%. Мед подорожал на 10,5%, красная рыба — на 9,6%, сметана — на 6,4%. Стоимость красной икры после резкого роста год назад увеличилась только на 0,8%. Эксперт отметил, что сметана остается самым доступным дополнением к блинам.