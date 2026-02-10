Павел Дуров высказался о замедлении Teelgram в России

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал ограничения и замедление работы мессенджера в России. Заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, доступ к сервису ограничивают, чтобы «заставить граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры».

Он привел в пример ситуацию в Иране, где, как отметил предприниматель, восемь лет назад власти также пытались запретить Telegram и продвинуть национальную альтернативу.

Основатель мессенджера подчеркнул, что Telegram продолжит выступать «за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление».

Фото: соцсети Павла Дурова.