Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-11°
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
ЦБ USD 77.21 -0.44 11/02
ЦБ EUR 91.94 -0.07 11/02
Нал. USD 77.15 / 77.60 10/02 18:25
Нал. EUR 91.81 / 92.36 10/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
1 час назад
145
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
540
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 199
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 248
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Открыта регистрация на конференцию Data Fusion 2026

Открыта регистрация на конференцию Data Fusion 2026. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Началась регистрация на шестую ежегодную конференцию Data Fusion, которая пройдет 8-9 апреля 2026 года в Москве. Конференция соберет ведущих экспертов, исследователей и предпринимателей в области ИИ и анализа данных.

Программа включает более 60 мероприятий на темы ИИ-агентов, новых моделей ИИ, ИИ-трансформации бизнеса, кибербезопасности и научных исследований. В конференции примут участие известные политики и бизнесмены, такие как Михаил Мишустин и Эльвира Набиуллина.

Одним из главных событий станет конкурс Data Fusion Contest с призовым фондом 3 млн рублей, посвященный разработке ML-решений для банковских задач. Также будут вручены премии Data Fusion Awards и награды за научные статьи.

В 2025 году конференцию посетили 2700 человек и 300 спикеров. Data Fusion подтверждает статус ведущей платформы для обсуждения инноваций в области данных и ИИ.