Открыта регистрация на конференцию Data Fusion 2026

Открыта регистрация на конференцию Data Fusion 2026. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Началась регистрация на шестую ежегодную конференцию Data Fusion, которая пройдет 8-9 апреля 2026 года в Москве. Конференция соберет ведущих экспертов, исследователей и предпринимателей в области ИИ и анализа данных.

Программа включает более 60 мероприятий на темы ИИ-агентов, новых моделей ИИ, ИИ-трансформации бизнеса, кибербезопасности и научных исследований. В конференции примут участие известные политики и бизнесмены, такие как Михаил Мишустин и Эльвира Набиуллина.

Одним из главных событий станет конкурс Data Fusion Contest с призовым фондом 3 млн рублей, посвященный разработке ML-решений для банковских задач. Также будут вручены премии Data Fusion Awards и награды за научные статьи.

В 2025 году конференцию посетили 2700 человек и 300 спикеров. Data Fusion подтверждает статус ведущей платформы для обсуждения инноваций в области данных и ИИ.