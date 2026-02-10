Названа средняя стоимость летнего отдыха на Черном море в 2026 году

Названа средняя стоимость летнего отдыха на Черном море. Об этом РИА Новости сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на пресс-службу национального туроператора «Алеан».

Отмечается, что стоимость недельного отдыха для семьи из трех человек на черноморских курортах летом в России составит от 70 тысяч рублей при проживании в трехзвездочном отеле.

В Анапе такое жилье можно забронировать от 66,5 тысяч рублей на двух взрослых с ребенком на 7 ночей с питанием по системе «полный пансион».

Аналогичный отдых в Сочи обойдется от 71,4 тысячи рублей. В Анапе и Туапсинском районе цены стартуют от 66-73 тысяч рублей. В Геленджике такой отдых оценивается значительно дороже — от 119,3 тысячи рублей.

Недельный отпуск в трехзвездочном отеле в Крыму начинается от 68,5 тысячи рублей.