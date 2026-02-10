На администрацию Касимовского округа и конфетную фабрику подали в суд

Кондитерскую фабрику и администрацию Касимовского округа обязали выплатить более 600 тысяч рублей за слив нечистот. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе регионального Росприроднадзора. Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора проверило информацию о сливе нечистот на участок в районе улицы Советской в Касимове. Специалист выехал на место и установил: сточные воды из труб кондитерской фабрики «Конфеста» смешивались с отходами из бетонного колодца и затапливали местность. Специалисты предложили возместить ущерб добровольно. Однако и фабрика, и администрация платить отказались.

Управление обратилось в Арбитражный суд Рязанской области, который постановил взыскать с нарушителей 642 868 рублей.

Напомним, в декабре фабрику «Конфеста», сливавшую стоки на участок, обязали возместить почве ущерб на сумму 290 239 рублей.