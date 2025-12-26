Суд обязал рязанскую фабрику, сливавшую стоки на участок, возместить ущерб почве

В Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора поступила информация о сливе канализационных сточных вод на земельный участок в районе улицы Советской Касимова. Специалисты провели обследование. Выяснилось, что стоки сливали из небольшой трубы, подведенной со стороны. Исследование установило, что в почве превышена концентрация загрязняющего вещества. Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора рассчитало ущерб, который ООО «КФ «Конфеста» отказалось возмещать в добровольном порядке, и обратилось в суд. Исковые требования частично удовлетворили. Фабрика выплатит 290 239 рублей.