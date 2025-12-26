Суд обязал рязанскую фабрику, сливавшую стоки на участок, возместить ущерб почве

ООО «КФ «Конфеста» возместит ущерб, причиненный почве. Об этом сообщили в соцсетях Приокского межрегионального управления Росприроднадзора.
В ведомство поступила информация о сливе канализационных сточных вод на земельный участок в районе улицы Советской Касимова. Специалисты провели обследование.
Выяснилось, что стоки сливали из небольшой трубы, подведенной со стороны. Исследование установило, что в почве превышена концентрация загрязняющего вещества.
Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора рассчитало ущерб, который ООО «КФ «Конфеста» отказалось возмещать в добровольном порядке, и обратилось в Арбитражный суд.
Исковые требования частично удовлетворили. Фабрика выплатит 290 239 рублей.
Напомним, в 2023 году сотрудники Росприроднадзора установили, сто фабрика незаконно сливала отходы в реку.