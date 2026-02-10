В результате опроса молодое население РФ назвало ипотеку «кабалой»

Зумеры и поздние миллениалы считают ипотеку «кабалой». По данным опроса, примерно половина молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет считают, что ипотека ограничит их свободу и заставит остаться на текущем месте работы на долгие годы. В связи с этим они предпочитают жить с родителями или арендовать жилье.