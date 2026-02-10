Минфин запретил оформлять две семейные ипотеки после развода супругов

Развод супругов не позволит оформить два льготных кредита по программе семейной ипотеки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина России.

В ведомстве пояснили, что с 1 февраля действует принцип «одна семья — одна льготная ипотека». Проверку права на кредит проводят в том числе по данным детей (по СНИЛС). Даже после расторжения брака бывшие супруги не смогут получить отдельные льготные кредиты, если основанием уже стал один и тот же ребенок. Исключение сделают только при рождении еще одного ребенка.

Теперь для участия в программе оба супруга должны выступать созаемщиками. Если один из них оформил семейную ипотеку до 1 февраля, второй теряет право на новый льготный кредит до полного погашения займа или рождения еще одного ребенка.