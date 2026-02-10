Госдума ужесточила требования к букмекерам и тотализаторам для борьбы с игроманией

Госдума одобрила законопроект об усилении правил для букмекерских контор и тотализаторов с 1 сентября 2026 года для борьбы с игровой зависимостью. Об этом сообщили РИА Новости.

Как говорится в пояснительной записке, игромания — серьезная социальная проблема, негативно влияющая на игроков и их семьи. Люди часто тратят деньги на азартные игры вместо инвестиций из-за недостатка финансовой грамотности. Этот законопроект обязывает букмекерские конторы и тотализаторы информировать посетителей о рисках азартных игр и предлагать финансовые услуги для инвестиций.