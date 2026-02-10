Главе Клепиковского округа внесли представление за плохую уборку дорог от снега

Рязань
Итоги года
Установлено, что на участке федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» в селе Ершово Клепиковского района нет стационарного освещения. На пересечении улиц Свободы, Ленина и Пролетарской в Спас-Клепиках выявлена зимняя скользкость и снежные валы на дороге. Указанные нарушения создают потенциальную угрозу безопасности для участников дорожного движения, отметили в прокуратуре. ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог ″Большая Волга″ Федерального дорожного агентства» и главе Клепиковского округа Денису Ефанову внесли представления. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Главе Клепиковского округа Денису Ефанову внесли представление за плохую уборку дорог от снега. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что на участке федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» в селе Ершово Клепиковского района нет стационарного освещения. На пересечении улиц Свободы, Ленина и Пролетарской в Спас-Клепиках выявлена зимняя скользкость и снежные валы на дорогах.

Указанные нарушения создают потенциальную угрозу безопасности для участников дорожного движения, отметили в прокуратуре.

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог ″Большая Волга″ Федерального дорожного агентства» и главе Клепиковского округа Денису Ефанову внесли представления.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.