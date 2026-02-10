Главе Клепиковского округа внесли представление за плохую уборку дорог от снега

Установлено, что на участке федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» в селе Ершово Клепиковского района нет стационарного освещения. На пересечении улиц Свободы, Ленина и Пролетарской в Спас-Клепиках выявлена зимняя скользкость и снежные валы на дороге. Указанные нарушения создают потенциальную угрозу безопасности для участников дорожного движения, отметили в прокуратуре. ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог ″Большая Волга″ Федерального дорожного агентства» и главе Клепиковского округа Денису Ефанову внесли представления. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.