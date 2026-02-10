Рязанцы в 3 раза чаще стали обращаться с травмами глаз в больницу имени Семашко

В отделении неотложной офтальмологии ОКБ им. Н. А. Семашко лечат травмы и острые заболевания глаз. За три года число таких обращений выросло, и в 2025 году они составили 53% всех посещений. С 2023 по 2025 год число случаев утроилось. Основные причины — попадание металлической стружки, химические и термические ожоги, травмы от оборудования. Эксперты винят недостаточный контроль за средствами индивидуальной защиты.

В отделении неотложной офтальмологии ОКБ им. Н. А. Семашко лечат травмы и острые заболевания глаз. За три года число таких обращений выросло, и в 2025 году они составили 53% всех посещений. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

С 2023 по 2025 год число случаев утроилось. Основные причины — попадание металлической стружки, химические и термические ожоги, травмы от оборудования. Эксперты винят недостаточный контроль за средствами индивидуальной защиты.

Заведующая КПО Анна Прозорова напоминает: при попадании инородного тела в глаз не трите его, при химическом ожоге промойте чистой водой 15-30 минут и обратитесь к офтальмологу.

Фото: пресс-служба ОКБ им. Н. А. Семашко.