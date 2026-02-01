В Рязани на улице Циолковского ветер повалил остановку
В Рязани на улице Циолковского упала остановка общественного транспорта. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
В сети появились фотографии с места происшествия. По словам местных жителей, конструкция не выдержала сильных порывов ветра.
«Остановка на ул. Циолковского сдалась под порывами ветра», — пишут очевидцы.
Официальной информации о сроках восстановления остановки пока не поступало.