Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
-15°
Пнд, 02
-18°
Втр, 03
-15°
ЦБ USD 75.73 -0.3 31/01
ЦБ EUR 90.47 -0.51 31/01
Нал. USD 76.00 / 77.00 01/02 07:00
Нал. EUR 90.00 / 91.70 01/02 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
401
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 602
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 020
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 431
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили дать россиянам право отказываться от больничного
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил дать россиянам право отказываться от оформления электронного больничного, если состояние здоровья позволяет работать дистанционно. Об этом пишет ТАСС.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил дать россиянам право отказываться от оформления электронного больничного, если состояние здоровья позволяет работать дистанционно. Об этом пишет ТАСС.

По словам парламентария, в случае отказа ответственность должен нести сам работник. Он отметил, что до введения электронных листков нетрудоспособности сотрудники могли сами решать — предъявлять больничный работодателю или продолжать работать. Сейчас документ автоматически попадает в систему, из-за чего человек фактически лишается возможности выбора и может терять часть дохода.

Нилов также обратил внимание на возможные злоупотребления со стороны работодателей, которые способны склонять сотрудников к работе без оформления больничного. При этом, по его словам, раньше чаще встречались обратные ситуации — когда сами работники отказывались от больничных по финансовым причинам.