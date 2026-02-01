В Госдуме предложили дать россиянам право отказываться от больничного

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил дать россиянам право отказываться от оформления электронного больничного, если состояние здоровья позволяет работать дистанционно. Об этом пишет ТАСС.
По словам парламентария, в случае отказа ответственность должен нести сам работник. Он отметил, что до введения электронных листков нетрудоспособности сотрудники могли сами решать — предъявлять больничный работодателю или продолжать работать. Сейчас документ автоматически попадает в систему, из-за чего человек фактически лишается возможности выбора и может терять часть дохода.
Нилов также обратил внимание на возможные злоупотребления со стороны работодателей, которые способны склонять сотрудников к работе без оформления больничного. При этом, по его словам, раньше чаще встречались обратные ситуации — когда сами работники отказывались от больничных по финансовым причинам.