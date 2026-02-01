Средства ПВО за ночь уничтожили 21 беспилотник над Россией
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, больше всего целей сбили над Белгородской областью — 14 беспилотников. Еще 5 аппаратов уничтожили над территорией Воронежской области.
По одному беспилотнику перехватили над Астраханской и Калужской областями.
Информация о возможных последствиях на земле не приводится.