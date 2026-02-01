Рязанцев предупредили о метели и ветре до 17 м/с 1 февраля
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение о неблагоприятной погоде. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным экстренных служб, ночью и утром 1 февраля в регионе местами сохранятся сильный снег, метель и снежные заносы. На дорогах ожидается гололедица.
Ветер усилится, порывы северного ветра могут достигать 12-17 м/с, преимущественно в южных районах области.
Непогода, по прогнозам, сохранится до конца суток 1 февраля.