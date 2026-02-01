Россиянам рассказали, какие законы вступили в силу с 1 февраля

С февраля в России вступил в силу ряд изменений, которые затрагивают ипотеку, защиту прав потребителей и использование цифровых документов. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь оформить льготный ипотечный кредит можно только один раз на семью. Супруги должны выступать созаемщиками. Если доходов недостаточно для одобрения, разрешается привлечь третьих лиц.

Изменился порядок возврата технически сложных товаров с дефектами. При возврате средств продавец получил право учитывать степень износа устройства. Однако если покупатель докажет, что продавец скрыл недостатки или выдал бывший в употреблении товар за новый, компенсацию обязаны выплатить без учета износа.

Также обновились нормы закона о защите прав потребителей. Продавец сможет избежать штрафа, если подтвердит, что обязательства нарушил по вине покупателя или контрагента, например поставщика, либо если стороны заключили досудебное соглашение.

С 11 февраля в странах ЕАЭС при международных перевозках грузов станут обязательными навигационные пломбы. Их установят на транспорт при пересечении границы или в месте погрузки, что позволит отслеживать перемещение товаров.

С 27 февраля расширится применение цифрового паспорта. Россияне смогут подтверждать личность с его помощью в салонах связи и при обращении в медицинские организации.