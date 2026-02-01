Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
382
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 574
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 003
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 402
Приготовление блинов на Масленицу обойдется россиянам почти в 209 рублей
Набор продуктов для приготовления блинов на всю семью к Масленице в 2026 году обойдется россиянам примерно в 209 рублей. Подсчет провело РИА Новости на основе данных Росстата и одной из крупных торговых сетей.

Для расчета взяли рецепт блинов на опаре из «Книги о вкусной и здоровой пище». В него входят два стакана теплой воды (в стоимость не включали), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, литр молока, три столовые ложки растительного масла, два яйца, 50 граммов сахара и 15 граммов соли.

По подсчетам агентства, общая стоимость ингредиентов составила 208,9 рубля. Самыми дорогими позициями стали молоко (97,7 рубля за литр) и мука (55,8 рубля за килограмм). Далее идут дрожжи — 24,8 рубля, их цену взяли с сайта крупной торговой сети, поскольку Росстат не ведет по ним отдельную статистику.

Два яйца стоят около 18,7 рубля. Самыми дешевыми ингредиентами оказались растительное масло — 8,2 рубля, сахар — 3,4 рубля и соль — 0,3 рубля.