Приготовление блинов на Масленицу обойдется россиянам почти в 209 рублей

Набор продуктов для приготовления блинов на всю семью к Масленице в 2026 году обойдется россиянам примерно в 209 рублей. Подсчет провело РИА Новости на основе данных Росстата и одной из крупных торговых сетей.

Для расчета взяли рецепт блинов на опаре из «Книги о вкусной и здоровой пище». В него входят два стакана теплой воды (в стоимость не включали), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, литр молока, три столовые ложки растительного масла, два яйца, 50 граммов сахара и 15 граммов соли.

По подсчетам агентства, общая стоимость ингредиентов составила 208,9 рубля. Самыми дорогими позициями стали молоко (97,7 рубля за литр) и мука (55,8 рубля за килограмм). Далее идут дрожжи — 24,8 рубля, их цену взяли с сайта крупной торговой сети, поскольку Росстат не ведет по ним отдельную статистику.

Два яйца стоят около 18,7 рубля. Самыми дешевыми ингредиентами оказались растительное масло — 8,2 рубля, сахар — 3,4 рубля и соль — 0,3 рубля.