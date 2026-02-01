На Солнце зафиксировали вспышку высшего класса X

На Солнце произошла вспышка высшего класса X. Об этом сообщили лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным ученых, уровень события составил X1.04. Пик пришелся на 15:33 по московскому времени. Специалисты отмечают высокую вероятность новых крупных вспышек в ближайшее время.

Также зафиксированы признаки выброса солнечной массы после вспышки. Однако вероятность влияния на Землю сейчас оценивается как минимальная, поскольку активная область расположена в стороне от линии Солнце—Земля. Ученые подчеркивают, что воздействие на планету с такого ракурса возможно только при крайне мощных выбросах.

По прогнозу лаборатории, в зоне прямого воздействия на Землю активный центр окажется в период с 3 по 7 февраля.

Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.