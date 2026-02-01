На Солнце возросла активность, россиянам могут грозить магнитные бури

На Солнце зафиксировали резкий рост активности — формируется новая крупная область пятен, которая может вызвать сильные вспышки и магнитные бури на Земле. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным наблюдений, на северо-восточном краю светила, где утром почти не было пятен, началось стремительное образование активной зоны. На этом фоне поток рентгеновского излучения увеличился примерно на 500% и приблизился к порогу вспышек M-класса. Специалисты ожидают выход на уровень сильных вспышек, а в течение ближайших суток не исключают и события максимального X-класса.

Если прогноз подтвердится и произойдут мощные выбросы плазмы в сторону Земли, это может привести к магнитным бурям, которые ощущаются метеозависимыми людьми.

Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.