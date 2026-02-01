МВД предупредило о мошенниках, рассылающих «рабочие» приложения с вирусами

Мошенники начали устанавливать вредоносное ПО на устройства россиян, выдавая его за приложения для работы от имени работодателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Аферисты присылают файлы вроде WBwork. apk или YandexTracker. apk и убеждают установить их якобы для выполнения рабочих задач. На самом деле такие программы позволяют собирать данные о владельце и его устройстве: модель телефона, версию системы, номера, СМС, контакты, журналы звонков и геолокацию.

Кроме того, злоумышленники могут удалённо управлять функциями смартфона. МВД рекомендует устанавливать приложения только через официальные источники и проверять требования работодателя.