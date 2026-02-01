Академик РАН назвал пять прививок, которые помогают продлить жизнь пожилым
Вакцинация от пяти инфекций может существенно продлить жизнь людям старшего возраста. Об этом РИА Новости заявил академик РАН Александр Румянцев.
Вакцинация от пяти инфекций может существенно продлить жизнь людям старшего возраста. Об этом РИА Новости заявил академик РАН Александр Румянцев.
По его словам, пожилым необходимы прививки от гриппа, пневмококковой и гемофильной инфекции, ветряной оспы и вируса папилломы человека (ВПЧ). Вакцинацию от гриппа нужно проходить ежегодно, остальные прививки делают один раз на вакцинный период.
Начинать такую защиту рекомендуется с 60-65 лет, так как в этом возрасте инфекции чаще дают тяжелые осложнения и могут приводить к летальному исходу. Румянцев отметил, что предложения о введении соответствующей программы сейчас рассматривают в Госдуме.