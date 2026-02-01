Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
391
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 586
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 012
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 418
Академик РАН назвал пять прививок, которые помогают продлить жизнь пожилым
Вакцинация от пяти инфекций может существенно продлить жизнь людям старшего возраста. Об этом РИА Новости заявил академик РАН Александр Румянцев.

По его словам, пожилым необходимы прививки от гриппа, пневмококковой и гемофильной инфекции, ветряной оспы и вируса папилломы человека (ВПЧ). Вакцинацию от гриппа нужно проходить ежегодно, остальные прививки делают один раз на вакцинный период.

Начинать такую защиту рекомендуется с 60-65 лет, так как в этом возрасте инфекции чаще дают тяжелые осложнения и могут приводить к летальному исходу. Румянцев отметил, что предложения о введении соответствующей программы сейчас рассматривают в Госдуме.